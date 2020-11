LUCCHESI, Iachini come Montella: film già visto

Fabrizio Lucchesi, direttore sportivo, ha parlato della situazione che sta vivendo la Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "Lo spogliatoio risente della situazione in essere. Tra telefonate, contatti, sfiducia a chi sta in panchina, mi sembra di vedere un film già visto con Montella. Le decisioni vanno prese in maniera chiara senza bisogno di proclami e io non credo che Iachini sia stato riconfermato solo perché ha un contratto. Commisso sta investendo molto, ma non ottiene risultati e non serve parlare di Sarri se non si sa neanche se dare la squadra al tecnico della Primavera. Ogni volta che perde la Fiorentina i problemi si ripresentano e si crea solo confusione. I dirigenti dei viola non sanno chi sentire a meno che non stiano aspettando un allenatore bloccato al momento. La squadra a disposizione di Iachini è da settimo, ottavo posto, ma come fa ad andare in campo con un clima del genere? Bisogna risolvere questo dilemma al più presto".