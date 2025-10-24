Lecce, Sottil salta anche l'Udinese: tra una settimana c'è la Fiorentina
Dopo aver subito un affaticamento muscolare scorsa settimana, qualche ora prima della partita contro il Sassuolo, l'ex viola Riccardo Sottil, quest'anno in forza al Lecce, sarà costretto a dare forfait anche contro l'Udinese. Il giovane esterno italiano non figura infatti tra i convocati di mister Di Francesco per la sfida al Bluenergy Stadium di domani, 25 ottobre, alle ore 15:00. L'allenatore dei salentini spera di ritrovare l'ala italiana per la sfida contro la Fiorentina in programma il 2 novembre allo Stadio Franchi alle ore 15:00. Di seguito i convocati del Lecce per il match contro l'Udinese:
CONVOCATI LECCE
Portieri: Falcone, Fruchtl, Samooja
Difensori: Gallo, Gaspar, Kouassi, Ndaba, Siebert, Tiago Gabriel, Veiga
Centrocampisti: Berisha, Coulibaly, Helgason, Kaba, Maleh, Pierret, Ramadani, Sala
Attaccanti: Banda, Camarda, Morente, N'Dri, Pierotti, Stulic
