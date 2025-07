La nuova vita di De Maio: "Avevo offerte per continuare, ho deciso di rimanere a Mantova da dirigente"

Sebastien De Maio, ex difensore francese e oggi nuovo dirigente del Mantova dopo l’addio al calcio giocato, ha raccontato la sua nuova avventura ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. Queste le dichiarazioni del calciatore ex, tra le tante, anche di Genoa, Udinese e Fiorentina: “Non ci avevo pensato, l’anno scorso ho fatto un corso per interessarmi, a fine stagione mi hanno fatto questa proposta. Avevo offerte per continuare, ho scelto la cosa migliore per me: non volevo lasciare il Mantova, visto il rapporto che si era creato”.

Cosa aspettarsi dal Mantova in campo?

“È una società che sta crescendo tanto, da quando sono arrivato è cresciuta in maniera incredibile. Mi aspetto che facciano vedere le potenzialità che ha questa squadra: ha giovani, gioca a calcio e ha identità ben precisa”.

Quanto è importante la permanenza del tecnico Davide Possanzini?

“Il mister è un riferimento per la squadra, per la società, ha idee precise e belle. Ci farà divertire, è una cosa molto importante”.