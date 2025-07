Altra partenza per Zaniolo? Il Galatasaray vuole cederlo, c'è il Benfica

Con il ritorno di Osimehn a Istanbul, continua il legame stretto tra Galatasaray e Serie A. L'ormai ex Napoli, in prestito al Gala nella scorsa stagione, torna a titolo definitivo in una squadra che annovera tanti ex del campionato italiano. Tra questi anche due viola come Lucas Torreira e Nicolò Zaniolo.

Sempre sull'asse Gala-Italia, non si sblocca il trasferimento di Alvaro Morata in direzione opposta: l’attaccante vorrebbe tornare in Serie A, con il Como come possibile destinazione. Anche Nicolò Zaniolo, altro ex della Fiorentina, potrebbe lasciare presto il Galatasaray: secondo quanto riferisce Fanatik, il Benfica sarebbe interessato a lui. Sebbene inizialmente ci fosse ottimismo, l’ex viola non rientra più nei piani tecnici del club, che ne chiede circa 10 milioni di euro.