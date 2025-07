Pongracic: "Vogliamo cambiare modo di giocare. Faccio tante domande a Pioli"

Marin Pongracic si racconta. Lo fa a Radio Bruno durante il ritiro inglese della sua Fiorentina. Ecco alcune dichiarazioni del difensore croato: "L'allenamento di oggi è stato tosto ma è giusto così. Lavoriamo forte in questi giorni e siamo felici perché tutto questo ci servirà durante la stagione. Rispetto all'anno scorso cambierà qualcosa. Vogliamo giocare in maniera diversa. Ci servirà un po' di tempo per capire cosa vuole il mister. Per noi difensori soprattutto. Io ad esempio faccio molte domande a Pioli, se sbagliamo noi mettiamo in pericolo tutti.

L'ultimo anno per me è stato particolare. All'inizio abbiamo avuto difficolta, io ho subito due infortuni, uno al flessore e uno al gluteo. Con un po' di pazienza sono riuscito a tornare e nel finale di stagione ho fatto bene. Adesso voglio iniziare forte, in questa stagione devo dare il 100% da subito".