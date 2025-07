Calciomercato Stretta per Sohm. Il punto su Nzola. Via Christensen, torna Lezzerini: le ultime di mercato

Torna il consueto appuntamento con il "Chi si compra?" in versione "Flash" con le ultime di mercato della Fiorentina e non solo.

Partiamo col centrocampo.

Simon Sohm rimane l'obiettivo principale per il centrocampo. La Fiorentina offre 13 milioni, il Parma chiede venti, nei prossimi giorni ulteriori contatti. A 15-16 milioni si può chiudere, già nel weekend.

Fronte cessioni.

Chi sta per andare via è Mbala Nzola, che diventerà un nuovo giocatore del Pisa: prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni, diritto che diventerà obbligo in caso di salvezza dei nerazzurri. Operazione non definita al 100%, con possibile inserimento di un club brasiliano.

A proposito di Brasile. Lucas Beltran è tentato dal Flamengo. Non c'è ancora il via libera del calciatore, mentre la società rubronegra e la Fiorentina hanno trovato la quadra, 12 milioni + 3 ai viola, con un ingaggio importante per l'argentino.

Per quel che riguarda il fronte Dodo: il Galatasaray ha chiesto informazioni alla Fiorentina, che ha ribadito il prezzo del brasiliano, 30 milioni di euro per lasciar partire il terzino brasiliano, che ha un contratto ancora valido fino al 2027.