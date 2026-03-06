Pisacane su Folorunsho: "Domani potrebbe giocare come attaccante"

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, nel corso della conferenza stampa di vigilia della sfida in programma per domani contro il Como, ha parlato anche di un ex giocatore della Fiorentina, Michael Folorunsho e del suo possibile impiego in campo in una posizione più avanzata: "Sicuramente è rientrato molto bene. Ad oggi ha una settimana in più sulle gambe e potrebbe partire dall'inizio domani. Potrebbe anche essere impiegato come attaccante dal primo minuto, è un dubbio che mi porterò fino all'ultimo".