Ea Sports FC celebra Batistuta: "Batigol" inserito tra le leggende del gioco
Gabriel Omar Batistuta, ex attaccante argentino e storico numero nove della Fiorentina, è stato il protagonista di un divertente reel Instagram pubblicato da Easportsfc (celebre videogame sul calcio) per celebrare il compleanno di FUT (Fifa ultimate team), una modalità di gioco online nata nel 2009 quando ancora il videogame si chiamava Fifa. Il "Re Leone" è stato inserito tra le icone leggendarie del gioco con un overall (ossia un punteggio totale) di 92.
Questo il post con il video:
