Intanto Dzeko non si ferma più: quarto gol con lo Schalke 04 e primo posto
FirenzeViola.it
Edin Dzeko non si ferma più: l'ex attaccante della Fiorentina è rinato in Germania. Un passo indietro per lui, dalla Serie A, lasciata dopo sei mesi in viola con zero gol all'attivo, alla Zweite Bundesliga (seconda serie tedesca). Il cigno di Sarajevo sta trascinando lo Schalke 04, primo in classifica a quota 50 punti.
Vittoria per 1-0 oggi per il club di Gelsenkirchen, che ha battuto un'altra nobile del calcio tedesco, l'Arminia Bielefeld. A decidere è ancora una volta Dzeko, con la rete da tre punti siglata al 15': per i bosniaco siamo a 4 gol e 3 assist in sei gare di Zweite, dove, nonostante i 39 anni (ne compirà 40 il prossimo 17 marzo) continua a dettar legge.
Pubblicità
Ex viola
Vanoli per conquistare la salvezza poi si cambia. Sarri, De Zerbi e Grosso diversi ma giusti. Ripartirei da Fagioli, Brescianini, Gosens, Ranieri, Solomon e se possibile Kean. Via Gud, Dodo e Piccolidi Luca Calamai
Le più lette
1 Vanoli per conquistare la salvezza poi si cambia. Sarri, De Zerbi e Grosso diversi ma giusti. Ripartirei da Fagioli, Brescianini, Gosens, Ranieri, Solomon e se possibile Kean. Via Gud, Dodo e Piccoli
Copertina
Andrea GiannattasioViola, ora contano solo unità e normalità: serve un clima positivo e l'abbandono del 3-5-2. Ma i nuovi arrivati devono dare di più. Paratici e il restyling (interno) della Fiorentina
Lorenzo Di BenedettoVanoli non in discussione, il giorno libero che sa di ennesima presa in giro e un tonfo che fa più male degli altri. La Fiorentina è ancora nei guai e la luce in fondo al tunnel è di nuovo lontana. Paratici prenda la situazione in mano
Angelo GiorgettiIncredibile a Udine, Vanoli rischia e sbaglia tutto. Umiliante anche per Rugani tornare in queste condizioni. Tre schiaffi che fanno male, Paratici intervenga e trovi i responsabili: basta con queste figure
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com