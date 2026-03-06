Intanto Dzeko non si ferma più: quarto gol con lo Schalke 04 e primo posto

Edin Dzeko non si ferma più: l'ex attaccante della Fiorentina è rinato in Germania. Un passo indietro per lui, dalla Serie A, lasciata dopo sei mesi in viola con zero gol all'attivo, alla Zweite Bundesliga (seconda serie tedesca). Il cigno di Sarajevo sta trascinando lo Schalke 04, primo in classifica a quota 50 punti.

Vittoria per 1-0 oggi per il club di Gelsenkirchen, che ha battuto un'altra nobile del calcio tedesco, l'Arminia Bielefeld. A decidere è ancora una volta Dzeko, con la rete da tre punti siglata al 15': per i bosniaco siamo a 4 gol e 3 assist in sei gare di Zweite, dove, nonostante i 39 anni (ne compirà 40 il prossimo 17 marzo) continua a dettar legge.

