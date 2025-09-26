L'infortunio di Leoni lancia Chiesa in Champions. Slot: "Stiamo esaminando la situazione"

Novità importanti all'orizzonte per l'ex attaccante della Fiorentina, attualmente in forza al Liverpool, Federico Chiesa. I Reds potrebbero presto aggiungere l'esterno italiano alla propria rosa per la Champions League, rimpiazzando di fatto un altro talento del nostro calcio come Giovanni Leoni reduce da un grave infortunio al crociato che lo costringerà a restare fuori per tutta la stagione. Inizialmente escluso dalla Lista A dei giocatori convocati per la competizione, Chiesa potrebbe sfruttare la norma UEFA che consente sostituzioni in caso di infortuni superiori ai due mesi

A confermare la possibilità di questo scenario è stato lo stesso allenatore del Liverpool Arne Slot, che ha parlato così in conferenza stampa: "Abbiamo esaminato la situazione. Non posso dirvi esattamente a che punto sia il processo in questo momento. Non è qualcosa che gestisco personalmente, ci sono altre persone che si occupano di queste pratiche. Ma se le informazioni che ho ricevuto sono corrette, se un giocatore è fermo più di due mesi, si può sostituirlo. Questo è quello che mi è stato riferito e ora dobbiamo verificare se sia vero o meno, ma altre persone stanno seguendo la questione.".