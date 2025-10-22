L'ex viola Tedesco torna su una panchina italiana: è il nuovo tecnico del Perugia

vedi letture

Dopo un lungo peregrinare nel campionato maltese e in Qatar, l'ex centrocampista della Fiorentina, tra le altre, Giacomo Tedesco torna ad allenare in Italia dove ha iniziato nella sua Palermo come vice. Anche stavolta è un ritorno a casa, a Perugia (grazie anche alla consulenza di Riccardo Gaucci) dove ha giocato e dove è ancora molto amato.

A lui il compito di risollevare le sorti del club umbro, al secondo cambio di allenatore dopo Cangelosi e Braglia.