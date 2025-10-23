L'ex Fiorentina Salah a secco, subentrato e criticato: il suo momento delicato con il Liverpool

Dopo quattro sconfitte il Liverpool è tornato alla vittoria, ieri sera in Champions con l'Eintrecht Francoforte (netto 5-1). Ma i festeggiamenti non hanno coinvolto l'ex giocatore della Fiorentina e della Roma Mohamed Salah che con i Reds sta attraversando uno dei momenti più delicati. Il giocatore non sta facendo la differenza e non segna dal 17 settembre e ieri sera il tecnico del Liverpool Slot lo ha lasciando in panchina fino all'ultimo quarto d'ora quando lo ha mandato in campo al posto di Ekitike. La stampa lo accusa però di essere stato anche molto egoista in campo, ignorando il compagno Wirtz che aveva l'occasione di segnare a porta vuota.

The Athletic ad esempio sottolinea: "La sua frenesia di interrompere la serie di sei partite senza gol lo ha portato a tentativi infruttuosi da angolazioni impossibili, quando avrebbe potuto e dovuto servire Wirtz per un assist facile". Alla fine della gara Salah tra l'altro è entrato subito nel tunnel che porta agli spogliatoi senza partecipare alla festa del Liverpool.