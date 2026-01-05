L'ex capitano viola va in B? Su Biraghi c'è l'interesse del Monza
FirenzeViola.it
Lo spazio sempre più ridotto al Torino potrebbe spingere Cristiano Biraghi a cambiare aria già nel mercato di gennaio. Marco Baroni sta preferendo nelle sue scelte sia Lazaro che Nkounkou, relegando l’esterno mancino ex Fiorentina a un ruolo marginale.
Secondo quanto riportato da Tuttosport, a muoversi in maniera concreta sarebbe il Monza, pronto a tentare l’assalto al terzino granata. Il club brianzolo avrebbe già avviato i primi contatti con l’entourage del giocatore e con la dirigenza del Torino per valutare la fattibilità dell’operazione. Una trattativa che, se dovesse andare in porto, rappresenterebbe uno dei colpi più clamorosi del mercato invernale di Serie B.
Pubblicità
Ex viola
Fiorentina, si è aperta una finestra. De Gea para, Fagioli dirige, Kean segna. Dragusin, Dominguez, Brescianini e... un mercato che cambierà la squadradi Mario Tenerani
Le più lette
1 Fiorentina, si è aperta una finestra. De Gea para, Fagioli dirige, Kean segna. Dragusin, Dominguez, Brescianini e... un mercato che cambierà la squadra
2 Le prossime mosse di Paratici secondo il Cor.Fio: tutto sugli esterni, nel frattempo tanti esuberi
Copertina
Lorenzo Della GiovampaolaLiveFiorentina-Cremonese 1-0, Kean entra e la decide: i viola tornano a vincere
Tommaso LoretoSolidarietà viola, nessuno si è (giustamente) arreso. Più che sfidare la statistica la Fiorentina dimostri di crederci. Solomon apre l'era Paratici: Dominguez, Baldanzi e Dragusin le altre idee, pronta la rivoluzione in uscita
Alberto PolverosiI calcoli di Ferrari portano una media di 1,4 punti a gara, il doppio di quella con Vanoli. Al Parco Viola c’è fiducia ma è meglio evitare certe previsioni. Paratici porti giocatori "cattivi"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com