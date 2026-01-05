L'ex capitano viola va in B? Su Biraghi c'è l'interesse del Monza

Lo spazio sempre più ridotto al Torino potrebbe spingere Cristiano Biraghi a cambiare aria già nel mercato di gennaio. Marco Baroni sta preferendo nelle sue scelte sia Lazaro che Nkounkou, relegando l’esterno mancino ex Fiorentina a un ruolo marginale.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, a muoversi in maniera concreta sarebbe il Monza, pronto a tentare l’assalto al terzino granata. Il club brianzolo avrebbe già avviato i primi contatti con l’entourage del giocatore e con la dirigenza del Torino per valutare la fattibilità dell’operazione. Una trattativa che, se dovesse andare in porto, rappresenterebbe uno dei colpi più clamorosi del mercato invernale di Serie B.