L'amarezza di Adriano: "A nessuno importa più di me. Solo uno mi chiama ancora"

Adriano, ex attaccante che ha vestito in Serie A, tra gli altri, i colori dell'Inter e della Fiorentina, da tempo è tornato a vivere in Brasile dopo il ritiro. Un periodo nel quale evidentemente non c'è stato e non c'è tuttora spazio per il calcio amarcord. L'Imperatore intervenuto nel podcast "Boteco do Chula", è infatti tornato a parlare anche del suo rapporto con gli ex compagni di squadra.

"La verità è che a nessuno importa più di me. L'unico giocatore che mi chiama per sapere come sto è Aloisio Chulapa. Sono pochi quelli a cui importa degli altri. Sapete chi è stato l'unico giocatore che ha pianto per me, come essere umano? È stato Aloísio. È qualcosa che non si può spiegare. Ma le cose belle restano con noi", il messaggio malinconico di Adriano.