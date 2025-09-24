Jorgensen non dimentica Firenze: "Che ricordi: tra gli anni più belli della mia carriera"
Martin Jorgensen non dimentica le sue stagioni con la maglia della Fiorentina. L'ex esterno danese, intervenendo oggi in diretta su Radio Kiss Kiss, ha brevemente ripercorso le sue tappe in maglia viola, ricordi sempre vivi nella sua memoria: "Quelli di Firenze sono tra gli anni più belli della mia intera carriera, senza dubbi, in particolare gli ultimi tre-quattro. Con Prandelli in panchina, abbiamo fatto delle grandi stagioni in Champions League. Ricordo più che volentieri tutto questo. La Serie A l'ho conosciuta anche a Udine, ma Firenze è una piazza più difficile".
