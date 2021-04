JOAQUIN, Sui social viola: "Maglia che emoziona"

Sui social della Fiorentina è stato diffuso un video-saluto dell'ex viola Joaquin, oggi al Betis, che ha ricevuto in dono una maglietta della squadra di Firenze: "Voglio dire grazie alla Fiorentina per questo regalo, e ai suoi tifosi: ci sono molte emozioni dentro questa maglietta. Grazie, in bocca al lupo e forza viola. Un grande abbraccio".