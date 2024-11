ITALIANO, Vengo dalla Conference ma il livello della UCL...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Vincenzo Italiano sembra aver rialzato il suo Bologna in campionato, mostrando un primo, timido cambio di marcia nelle ultime partite. Ora, però, l'ex tecnico della Fiorentina è chiamato a cercare la prima vittoria in Champions League, competizione della quale ha parlato nella conferenza stampa della vigilia, in vista del match contro il Monaco. Durante l’incontro, Italiano ha rievocato anche alcune impressioni maturate durante la sua precedente esperienza europea con la Fiorentina:

“È qualcosa che proveremo a raggiungere senza l’ossessione di fare prestazioni oltre il nostro livello. Venivo dalla Conference League e lì ho incontrato squadre forti, ma quello che sto vedendo in Champions, soprattutto nelle ultime due partite, è qualcosa di nuovo per noi. L’obiettivo è cercare di arrivare tra le migliori 24: se ci riusciremo, vorrà dire che avremo fatto un gran lavoro. Tuttavia, per noi la Champions deve rappresentare una crescita: l’unica ossessione dev’essere giocare bene, non la classifica.”