In Premier dominio Liverpool: contro l'Everton quinta vittoria su 5, senza Chiesa e Leoni

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:45
di Redazione FV

Il Liverpool prende già il volo in Premier League. I Reds campioni in carica infatti battono anche l'Everton 2-1 ottenendo la quinta vittoria su 5 in campionato grazie alle reti di Gravenberch e Ekitike. Gli ospiti hanno provato inutilmente la gara con Gueye ma senza riuscire nella rimonta.

E se il Liverpool è imbattuto e in vetta certo il merito non è dell'ex giocatore della Fiorentina e della Juventus Federico Chiesa e l'ex Parma Giovanni Leoni: entrambi infatti non comparivano neanche in panchina.