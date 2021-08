ILICIC, Stasera in campo con la valigia in mano

Sembrava ormai essere lontano dall'Atalanta, invece questa sera Josip Ilicic sarà titolare contro il Torino. Cosa è successo? L’ha spiegato bene Gian Piero Gasperini ieri in conferenza stampa: "Ci aveva detto che voleva andarsene e in ritiro ha lavorato benissimo. Noi volevamo aiutarlo a presentarsi al massimo nella sua nuova squadra, così lo abbiamo preservato nel precampionato. Ma, di colpo, non ha avuto possibilità, mercato, richieste o altro. E allora finché è qui all’Atalanta, lo considero a disposizione. È l’unica cosa che ho detto anche a lui. Se sta bene lo faccio giocare e lo alleno come tutti gli altri, anche per fare bella figura se dovesse andare via da qui al 31 e dovessimo sostituirlo con un altro attaccante". Come scrive La Gazzetta dello Sport, la telenovela sul mercato non è finita: negli ultimi 10 giorni di mercato può ancora succedere di tutto.