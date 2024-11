ILICIC, Convocato dalla Slovenia per la Nations League

Con l'imminente pausa per gli impegni delle nazionali, stanno giungendo le convocazioni dei vari Commissari Tecnici europei per gli impegni di Nations League. Oggi sono state diramate le convocazioni della Slovenia e in lista, oltre agli "italiani" Bijol, Lovric, Kurtic e Stojanovic, c'è anche il nome di Josip Ilicic. L'ex fantasista di Fiorentina e Atalanta, oggi in forza al Maribor, è stato confermato tra i convocati dal C.T. Matjaž Kek per le due gare di Natios League contro Norvegia e Austria. Ilicic era tornato in nazionale lo scorso giugno dopo uno stop di tre anni, da quel momento in poi ha disputato 30 minuti ad EURO2024 ed è stato convocato anche per i precedenti impegni di Nations League. Con la maglia del Maribor fino ad ora ha segnato 3 gol in 17 partite stagionali. Di seguito la lista dei convocati della Slovenia:

Portieri: Jan Oblak (Atletico Madrid), Igor Vekić (Vejle), Matevž Vidovšek (Olimpija).

Difensori: Jure Balkovec (Alanyaspor), Jaka Bijol (Udinese), Žan Karničnik (Celje), Vanja Drkusic (Stella Rossa), Erik Janža (Gornik Zabrze), Kenan Bajrić (Slovan Bratislava), Marcel Ratnik (Olimpija).

Centrocampisti: Timi Max Elšnik (Stella Rossa), Adam Gnezda Čerin (Panathinaikos), Jasmin Kurtić (Südtirol), Sandi Lovrić (Udinese), Petar Stojanović (Empoli), Josip Iličić (Maribor), Jan Mlakar (Pisa), Dejan Petrović (Rijeka), Adrian Zeljković (Trnava Spartak).

Attaccanti: Žan Celar (Queens Park Rangers), Benjamin Šeško (Lipsia), Andraž Šporar (Panathinaikos), Žan Vipotnik (Swansea).