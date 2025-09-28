Il derby di Madrid all'Atletico, Nico si esalta: "Voglio tornare quello della Fiorentina"

Nico Gonzalez torna sul suo periodo alla Fiorentina. L'ex esterno viola, protagonista ieri nella prestigiosa vittoria del suo Atletico Madrid nel derby contro il Real (5-2 per i Colchoneros), al termine della gara ha parlato a Mediaset toccando anche il suo recente passato: "Voglio giocare di nuovo come quando ero nella Fiorentina. Simeone crede in me e mi fa sentire sicuro, e io sto facendo vedere sul campo quello che so fare. Non voglio dire cosa è andato storto alla Juve. Non mi sentivo me stesso, ma questo è il calcio e le situazioni cambiano velocemente. Adesso sono contento qui".