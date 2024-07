IGOR, Il Torino segue l'ex Fiorentina per la difesa

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Dopo l'arrivo di Che Adams, Vagnati continua a lavorare per rinforzare la rosa a disposizione di Paolo Vanoli. Per quanto riguarda il ruolo del difensore centrale, il Direttore Tecnico dei granata avrebbe messo nel mirino come primo obiettivo Albian Hajdari del Lugano. In caso in cui il Torino non riuscisse a trovare l'accordo con il club svizzero, come scrive Tuttosport, l'alternativa si chiama Igor. Per l'ex viola il Brighton parte da 20 milioni di Euro, ovvero quanto speso dai Seagulls per prelevarlo dalla Fiorentina.