HANCKO, È lui il preferito della Juventus in difesa

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna di TuttoSport fa il punto sul mercato della Juventus. Come ormai noto i bianconeri sono alla ricerca di un centrale difensivo e il nome in cima alla lista nell'agenda di Giuntoli sembra essere l'ex viola David Hancko. Fondamentale per l'acquisto del difensore slovacco potrebbe essere il big match di Eredivisie tra Feyenoord e PSV Eindhoven.

Se il Feyenoord dovesse perdere, si ritroverebbe a -10 dalla capolista, compromettendo così le sue ambizioni di vincere il titolo. In questo caso la società di Rotterdam potrebbe lasciar partire il suo calciatore. Il prezzo fissato dal Feyenoord è di 35 milioni, ma la Juventus è convinta di riuscire a negoziare. I bianconeri puntano a concludere l’operazione con un prestito oneroso da 4-5 milioni e un diritto di riscatto, che diverrebbe obbligo in caso di qualificazione in Champions League. Intanto, Hancko ha già dato il suo ok per un contratto fino al 2029 da 2,5 milioni di euro a stagione più bonus.