GUIDI, Sono un tifoso del Milan sin da piccolino

L'ex allenatore della Fiorentina Primavera Federico Guidi è stato appena annunciato come nuovo allenatore del Milan Primavera e, subito dopo la nomina, il tecnico ha parlato ai microfoni di Milan TV: “Il Milan è per me una forte emozione, non nascondo il fatto di esserne tifoso fin da quando ero piccolino. Arrivare qua a Casa Milan e vedere tantissime foto, questi colori che mi hanno accompagnato nella mia infanzia e nella mia adolescenza è stato per me qualcosa di veramente speciale. Farei fatica a trovare le parole giuste per descrivere quello che sto provando in questo momento.

È motivo di grandissimo orgoglio la chiamata di un club prestigioso a livello mondiale com’è il Milan, e quindi sono anche consapevole delle grandi responsabilità che arrivo ad assumermi. C’è grande felicità, ora è un turbillon di emozioni ma allo stesso modo c’è tantissima voglia di iniziare questo magnifico percorso”.