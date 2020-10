GRAZIANI, Serviva una punta da 15 gol. Callejon...

L'ex giocatore della Fiorentina, Ciccio Graziani, è intervenuto per parlare del mercato dei viola. Queste le sue dichiarazioni: "Il voto secondo me è buono però non è buonissimo perché serviva una punta da almeno 15 gol. Ci hanno provato con Milik e Piatek, ma per vari motivi non ci sono riusciti. Callejon? Non cambia nulla perché farà quello che faceva Chiesa e giocherà Ribery alle spalle di uno tra Vlahovic, Kouame e Cutrone. Iachini crede molto nel 3-5-2".