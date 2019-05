GRAZIANI, La Fiorentina non retrocederà. L'Empoli...

Francesco Graziani, ex attaccante della Fiorentina, è intervenuto per parlare della situazione del club gigliato. Questo ciò che ha detto: "Retrocessione per i viola? Io dico di no perché davanti ad un pubblico del genere secondo me la squadra vincerà e porrà fine a questo periodo negativo. Inter-Empoli? Non serve aspettare l'aiuto di nessuno. La Fiorentina ha due risultati su tre, è giusto ci sia una moderata preoccupazione, ma credo che non avrà bisogno di nessuno oltre a se stessa".