Gonzalez in orbita Roma. TMW: "Ma è possibile solo con una cessione"
Nicolas Gonzalez in orbita Roma. Secondo quanto riporta TMW l'argentino è un'opportunità degli ultimi giorni di mercato per la squadra di Gasperini. La Juventus vuole cederlo, ma il problema rimane il prezzo. Costa 30 milioni di euro per evitare minusvalenze, più un ingaggio da 3 milioni e mezzo per i prossimi (almeno) quattro anni. Dunque un'operazione da circa 65 fra acquisto e stipendio quinquennale. Per i giallorossi non sarebbe un problema solamente in un caso: la cessione di Paulo Dybala, spinto al Boca Juniors da Leandro Paredes.
