GALLI, Ritiro a Firenze sarà duro, ci sono 40 gradi

L'ex portiere viola Giovanni Galli ha speso parole per commentare il prossimo ritiro estivo della Fiorentina, per la prima volta non più a Moena ma al Viola Park: “Sono cambiati i tempi. Prima c’era una preparazione in cui non si toccava la palla, si faceva solo la parte atletica. Oggi invece ci si allena giocando, non c’è tempo per fare altro. Fare il ritiro al Viola Park credo fosse uno scopo, ma bisogna anche pensare a un’altra cosa: anche io col Milan ho fatto ritiri a Milanello. Ma lì eravamo a 400 metri di altezza, la sera si riposava tranquillamente. A Firenze ad agosto fanno 40 gradi, col caldo si fa molta più fatica”.