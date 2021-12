GALLI, Occhio in difesa: non si può fare sempre 3 gol

L’ex portiere della Fiorentina, Giovanni Galli, ha parlato del momento attuale della squadra di Vincenzo Italiano: “Quella con la Salernitana era una di quelle partite su cui si può inciampare, invece ho visto l’atteggiamento giusto. Anche se il loro portiere ha delle grosse responsabilità. Il Sassuolo, invece, si sta ritrovando, quindi la gara di domenica ci darà indicazioni importanti sull’attendibilità della classifica attuale. E il Benevento merita considerazione anche solo per il fatto che ha in squadra il capocannoniere della Serie B”.

Come vede la situazione di Kokorin?

“Prima o poi lo dovranno far vedere, altrimenti diventa difficile pure venderlo”.

Che ne pensa dell’obiettivo Ikoné?

“È forte sulle gambe, viene molto dentro il campo, può rivelarsi importante”.

Serve un vice per Bonaventura?

“Non è semplice, si tratta di un giocatore atipico. Semmai mi cautelerei in difesa, perché non si potrà sempre contare sul fare tre o più gol per vincere”.