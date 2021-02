GALLI, Idea per Pezzella. Dietro ci vuole un leader

Giovanni Galli, ex portiere viola, ha commentato il momento della Fiorentina: "Il primo tempo vuoi per orgoglio vuoi per la voglia di fare una buona partita, ho visto una Fiorentina discretamente organizzata. Poi la forza strutturale dell'Inter ti ha travolto. Però ricordiamo le due belle parate di Handanovic nel primo tempo. Loro però sono troppo forti, un carro armato. Ti schiaccia proprio fisicamente".

Come può riprendersi la Fiorentina?

"Dovrebbe puntare su quei 13-14 giocatori e trovare un'identità. Prandelli è arrivato in un momento parecchio difficile però io mi aspettavo che qualche modifica la portasse. Qui il problema è all'origine: abbiamo giocatori che per caratteristiche condizionano le scelte del modulo. Per fare un esempio: con Castrovilli a centrocampo devo giocare a 3. Uguale con Bonaventura. Devo giocare con tre difensori per forza? Allora ho bisogno di due esterni come Venuti o Caceres. E uno come Callejon dovrebbe solo adattarsi a fare qualcosa di diverso".

Pericolo per la classifica?

"Ora c'è la Sampdoria che è una partita dura. Così come lo scontro con lo Spezia sarà delicato. Ricordo che al mercato di gennaio avevo dato 6.5 in uscita perché era stato accontentato l'allenatore liberandosi di giocatori dal muso lungo. Poi 6 a quello in entrata perché mi aspetto che Malcuit e Kokorin facciano bene. Anche se sono un punto interrogativo: se non si dimostrano all'altezza, allora il mercato in entrata è stato da 2 e mezzo. Non hai messo a disposizione dell'allenatore giocatori in grado di aiutare l'allenatore per raggiungere una salvezza tranquilla".

La sconfitta con l'Inter?

"Nell'occasione del secondo gol dell'Inter Biraghi è stato asfaltato da Hakimi, tanto che l'ha lasciato ad Igor dicendogli: 'Pensaci te'. E anche Igor è stato asfaltato. Io non ho capito le scelte di Prandelli. Hai già messo in campo Vlahovic e Kouame: perché quando metti dentro Malcuit e Kokorin mi togli Vlahovic? Prova a giocare col 4-3-3. Tanto ormai la partita era persa, potevamo provare a giocarcela a visto aperto. Posso lanciare una proposta? Pezzella non può più giocare centrale in una difesa a tre secondo me. Io metterei Milenkovic centrale, dando un riferimento a Pezzella in marcatura. Senza riferimenti sembra faccia fatica a leggere i movimenti. Un pensierino a far giocare Pezzella largo lo farei".

Rugani piace?

"Non ha le caratteristiche del giocatore che ci serve. È molto lineare e fa fatica a giocare in uno contro uno e ad impostare l'azione. Non so se è personalità o tecnica, ma alla Juventus non è andato per questo. A noi servirebbe un leader come fu Gonzalo Rodriguez. Anche perché Dragowski, a sentire le interviste, mi pare abbia ancora problemi nel parlare italiano. E questo è un handicap per guidare la difesa".

Dionisi dell'Empoli?

"Si torna sempre lì: è la proprietà che determina, a seconda del tipo di calcio che diverte chi ci mette i soldi. Così accade ad Empoli con Dionisi. E se va via Dionisi loro ne prenderanno un altro uguale, che condiziona tutta la società. Per questo ottengono risultati".