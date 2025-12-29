Galbiati: "Contro l'Udinese vittoria casuale, serve capire chi vuol lottare"

L’ex difensore della Fiorentina, Roberto Galbiati, si è così espresso sul momento dei viola: “Contro l’Udinese è stata una vittoria casuale, anche col cambio modulo non è venuto fuori niente di positivo. Mancano anima e personalità, spero che con Paratici cambi la musica. Dovrà parlare con tutti e capire chi voglia salvare la Fiorentina. Chi non ci crede va mandato via, per il bene del gruppo. È giusto sperare finché la matematica non ci condanna”.