FROSINONE, Ufficiale: dalla Cremonese arriva Baez

L'ex attaccante viola, Jaime Baez è stato ceduto dalla Cremonese al Frosinone. Questo il comunicato ufficiale della società grigiorossa:

"U.S. Cremonese comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Frosinone Calcio i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jaime Baez. Arrivato in grigiorosso nel gennaio 2021, protagonista dello storico ritorno in Serie A del maggio scorso, Baez è sceso in campo con la maglia della Cremo 56 volte realizzando 5 gol. A Jaime va il ringraziamento della nostra società per la professionalità dimostrata nel corso della sua esperienza grigiorossa e i migliori auguri per la nuova avventura".