FREY, Ho un progetto: le leggende della Fiorentina

Nel corso della diretta Instagram con Thomas Ujfalusi, il portiere ex viola Sebastien Frey ha raccontato alcuni aneddoti legati al loro rapporto e alle carriere di entrambi: "Ci è dispiaciuto non vincere, ma c'erano anche squadre più forti di noi. Abbiamo però riportato in alto la Fiorentina e questo vale come un trofeo. A Firenze i capelli meglio dei miei ce li avevate solamente te e Pazzini. Le volte che andavamo a ballare, la domenica dopo vincevamo sempre. Jorgensen? Penso che abbia ancora il 3310, non l'iPhone. Un progetto che ho è quello di creare una squadra di leggende della Fiorentina, le cose vanno avanti ma ora non è il caso. Ne riparleremo l'anno prossimo".

Ufo miglior terzino viola?

"Sono d'accordo, era pulito, preparato e faceva la scelta giusta. Dove lo mettevi sapevi che in quella parte lì non avresti avuto nessun problema".

C'è una squadra in cui non avresti mai giocato?

"Naturale che per affetto di alcune piazze fai delle scelte. Io sono sempre stato coerente, ho sempre deciso io e ho fatto la mia carriera. Sono contento".

Com'era Toni?

"Lui è un grande, ci prendiamo sempre in giro. Il primo anno per lui era facile, con i palloni che gli arrivavano da Pasqual, da Ufo, da Fiore, da Brocchi... Avevamo Bojinov, Pazzini davanti".