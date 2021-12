FREITAS, T.Martinez non parte. Ikone con Italiano...

L’ex ds della Fiorentina Carlos Freitas ha parlato delle principali trattative che riguardano il mercato dei viola. Ecco le sue parole: “Ikoné è un giocatore che conosco bene fin da quando giocava nelle giovanili della Nazionale francese: ha sempre però fatto vedere velocità negli inserimenti. Sono certo che nelle mani di un tecnico bravo come Italiano saprà affinare tutta la sua tecnica. Ikoné viene da un’ottima scuola come quella del Psg ma il Lille gli ha dato la vera possibilità di crescere: ora è un campione di Francia e si misurerà con il calcio italiano. Penso che diventerà ancora più forte. Toni Martinez del Porto come vice Vlahovic? Non penso che il Porto possa lasciarlo andar via… ha solo tre punte. Martinez è andato troppo giovane in Inghilterra e solo due anni fa si è consacrato in Portogallo: è un giocatore valido e combattivo ma non penso, ripeto, che possa partire. Il valore di Vlahovic? E’ difficile mettere un prezzo su un giocatore: in ogni caso, il costo lo fa il mercato. Parliamo di un giocatore di 21 anni capace di fare 33 gol in un anno, per cui il valore è enorme".