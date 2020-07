FOTO, Muriel: "Sto bene, stasera sarò allo stadio"

Spavento in casa Atalanta per l'incidente domestico accaduto a Muriel. Il giocatore infatti sarebbe caduto in casa (in piscina durante un pranzo con i compagni secondo Gianlucadimarzio.it) battendo la testa e per questo subito ricoverato per trauma cranico. Ma oltre al club anche il giocatore ha voluto rassicurare tutti visto che la Tac ha dato esito negativo e che se l'è cavata con qualche punto di sutura: "Sto bene, sono a casa e stasera sarò allo stadio a sostenere l'Atalanta. Da domani tornerò ad allenarmi con i miei compagni". Ovviamente stasera farà lo spettatore e il tifoso nel derby con il Brescia perché non sarà convocato proprio a causa dell'incidente pur finito bene.