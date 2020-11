FIRICANO, Prandelli porta entusiasmo: troppi alti-bassi

Aldo Firicano, ex difensore di Cagliari e Fiorentina ha parlato ai microfoni di TMW a proposito del campionato dei viola, che hanno di recente cambiato allenatore passando da Iachini a Prandelli: "Mi aspetto che la squadra ritrovi entusiasmo perché il cambio di allenatore porta questo e la squadra forse ne aveva perso un po'", ha raccontato Firicano. "Mi aspetto una Fiorentina rinvigorita ma questo va tradotto poi nel tempo. Non vale fare solo una buona gara col Benevento: in due-tre mesi i viola dovranno dimostrare di aver trovato continuità e nuove soluzioni. E il gruppo squadra deve far vedere di essere all'altezza di quel che si dice. Tutti parlano di un buon gruppo, in realtà i singoli ci sono ma poi servono punti e prestazioni. Ora ci sono stati troppi alti e bassi, più alti che bassi"