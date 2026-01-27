Fiorentina-Como 1-0: segna Piccoli su assist di Fabbian. La tribuna esplode

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:09Primo Piano
di Andrea Giannattasio

Al 7’ la Fiorentina passa in vantaggio con un gran gol di Roberto Piccoli: bella azione di Fabbian sulla destra, palla filtrante per il numero 91 che di prima intenzione mette alle spalle di Butez per l’1-0 dei viola che fa esplodere il Franchi e la tribuna con Giuseppe Commisso e la famiglia.