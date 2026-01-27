Fiorentina-Como 1-1, pareggio degli ospiti con Sergi Roberto
30'- Seconda ottima chiusura nel giro di pochi minuti di Fortini su Jesus Rodriguez, avversario non facile da fronteggiare.
29'- Cambio nel Como, esce Douvikas ed entra Nico Paz.
25'- Gioco fermo per problemi fisici accusati da Douvikas del Como.
23'- Bella iniziativa sulla sinistra della Fiorentina con il tandem Fazzini-Balbo che ha dialogato bene e ha portato quest'ultimo ad un cross insidioso per la difesa del Como.
20'- Pareggio del Como. Dormita viola su calcio d'angolo, con Douvikas che ha staccato di testa a centro area colpendo il palo interno. Sulla respinta si è però avventato Sergi Roberto che ha depositato in rete il gol dell'1-1 anticipando tutta la difesa della Fiorentina.
18'- Giocata in area di Jesus Rodriguez che si muove in mezzo a due difensori viola, calcia e trova una deviazione e il calcio d'angolo.
17'- Brutta conclusione da fuori area di Harrison, che dopo essere stato servito da Piccoli ha calciato di sinistro altissimo sopra la traversa. Tra l'altro l'azione è stata poi fermata per fuorigioco.
13'- Altra occasione per la Fiorentina! Bella ripartenza viola con Fortini che ha servito Fazzini. Quest'ultimo una volta arrivato al limite dell'area ha calciato ad incrociare trovando la risposta in angolo di Butez.
12'- Prima conclusione verso la port di Christensen per il Como con Kuhn che di sinistro ha calciato però lento e centrale.
11'- Iniziativa personale in contropiede di Harrison che dopo un recupero nella sua metà campo prova ad isolarsi sulla fascia ma raddoppiato perde il pallone.
7'- Fiorentina in vantaggio!!! Bel traversone di Fabbian a centro area per Piccoli che anticipa Ramon e di prima intenzione batte Butez sul primo palo.
6'- Prova a scappare a campo aperto sulla sinistra Douvikas, bravo Comuzzo a tenere e recuperare la sfera.
4'- Occasione viola!! Lancio lungo per Balbo che sfrutta una difficoltà di Van der Brempt e calcia di mancino centrando però in pieno Butez.
3'- Como subito in possesso palla e proiezione offensiva, Fiorentina per ora più attendista.
1- Iniziato il match al Franchi.
FIORENTINA (4-1-4-1): Christensen; Fortini, Comuzzo, Ranieri, Balbo; Ndour; Harrison, Fabbian, Brescianini, Fazzini; Piccoli. A disposizione: Lezzerini, De Gea, Pongracic, Gudmundsson, Solomon, Gosens, Kospo, Fagioli, Kouadio, Braschi, Bonanno, Deli, Sadotti. Allenatore: Paolo Vanoli.
COMO (4-3-3): Butez; Van der Brempt, Ramon, D. Carlos, Moreno; Da Cunha, Caqueret, S. Roberto; J. Rodriguez, Duvikas, Kuhn. A disposizione: Thornqvist, Vigorito, Kempf, Valle, Morata, Paz, Baturina, Perrone, Smolcic, Vojvoda, Addai, De Paoli, Pisati. Allenatore: Cesc Fabregas.
Dopo la sconfitta in campionato contro il Cagliari, arrivata in modo quasi inaspettato visti i quattro risultati utili consecutivi raggiunti in precedenza, la Fiorentina scende in campo nuovamente al Franchi ma stavolta per disputare gli ottavi di Coppa Italia contro il Como di Cesc Fabregas. In caso di passaggio del turno i viola affronteranno ai quarti di finale il Napoli di Antonio Conte.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati