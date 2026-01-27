Fiorentina-Como 1-1: pari ospite con Sergi Roberto, male la difesa

Fiorentina-Como 1-1: pari ospite con Sergi Roberto, male la difesaFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:22Primo Piano
di Andrea Giannattasio

Al 20’ arriva il pareggio del Como con la rete di Sergi Roberto: angolo per i lombardi, testa di Duvikas con la palla che prende il palo, resta sulla linea di porta, Rodriguez viene affossato (ci stava il rigore) e sul tap-in l’ex Barcellona mette alle spalle di Christensen. Male nel complesso la difesa viola.