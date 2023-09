FIORE, Spalletti in 10 giorni ha già fatto vede cose buone

Fonte: TMW

"Se mi aspettavo l'addio di Mancini? Aspettarselo direi di no, ha colpito un po' tutti anche se il mercato arabo ha caratterizzato tutta l'estete". Parla così l'ex calciatore Stefano Fiore a margine dell'evento "Italian Padel Awards" a Roma: "Dispiace più che altro il modo in cui è avvenuto, a ridosso delle partite di qualificazione, forse andava gestita un po' meglio. Auguriamo comunque a Mancini le migliori fortune".

"Ora guardiamo in casa nostra che è più importante - continua Fiore -, c'è da essere contenti anche se si potevano vincere entrambe le partite. Ma Spalletti in 10 giorni ha già fatto intravedere qualcosa di buono, non è facile in così poco tempo per un commissario tecnico. Ci auguriamo che il buon inizio porti risultati nei prossimi mesi".