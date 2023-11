FIORE, Con la Lazio i viola nel finale potevano osare di più

FirenzeViola.it

L'ex centrocampista di Lazio e Fiorentina Stefano Fiore è intervenuto a Gol di Tacco, trasmissione in onda su TvPlay ha parlato così della gara di lunedì sera: “E’ stata una partita difficile, la Lazio veniva dalla sconfitta di Rotterdam e non era in grande serata. Merito anche della Fiorentina che nel primo tempo avrebbe meritato di andare in vantaggio. Nel secondo tempo Sarri ha vinto la gara con i cambi. Luis Alberto sottotono e Immobile inserito al momento giusto. Vorrei però sottolineare i meriti della Fiorentina che forse nel finale avrebbe potuto osare di più. La partita si è decisa con un episodio e poteva anche finire in pareggio.

Il rigore? Con le regole di oggi si può dare. La differenza tra le due squadre? Le due rose non sono molto diverse nei numeri, forse i biancocelesti hanno più qualità in alcuni ruoli. Gudmundsson sarebbe ottimo per la Fiorentina, ma è difficile che la squadra viola possa lottare per la Champions. La Lazio ha troppi alti e bassi, anche in difesa è meno solida rispetto alla scorsa stagione. Romagnoli è più in difficoltà rispetto alla scorsa stagione ma non è lui il problema principale”.