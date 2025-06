Ufficiale Cabral torna in Brasile e va al Mondiale per Club: è un nuovo attaccante del Botafogo

vedi letture

Dopo l'esperienza al Benfica, Arthur Cabral riparte dal Brasile. Com'era infatti già noto da ore, l'ex attaccante della Fiorentina è ufficialmente un tesserato del Botafogo, con cui disputerà l'imminente nuovo Mondiale per Club. Questo l'annuncio ufficiale del club carioca: "Il centravanti, che indosserà la maglia numero 98 al Mais Tradicional, si sta ora dirigendo negli Stati Uniti per unirsi alla delegazione che parteciperà alla Coppa del Mondo per Club FIFA.

Rivelatosi nelle giovanili del Ceará, Arthur Cabral ha giocato anche per il Palmeiras prima di dirigersi in Europa. Nel Vecchio Continente dal 2019, Cabral ha giocato per il Basilea, in Svizzera, la Fiorentina, in Italia, e il Benfica, in Portogallo. In totale, ha segnato 102 gol e fornito 20 assist in 248 partite, sommando il suo periodo nei tre club".