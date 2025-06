Melissano pronto a rinnovare con lo Spezia: l'ex viola prolungherà fino al 2027

Dopo aver rinnovato il contratto dell'amministratore delegato Andrea Gazzoli, in casa Spezia si attende l'annuncio del prolungamento di un altro artefice dell'ultima stagione: il direttore sportivo Stefano Melissano, ex membro dell'area tecnica della Fiorentina. Il suo rinnovo è da tempo una delle priorità del club ligure che da tempo sta parlando con la nuova proprietà per proseguire il suo lavoro dopo un'annata comunque positiva seppur conclusa con l'amara sconfitta interna che ha fatto sfumare la promozione in Serie A.

Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com la firma di Melissano sul contratto fino al 2027 con lo Spezia dovrebbe arrivare nella prossima settimana in modo da poter dare il via alla programmazione della prossima annata.