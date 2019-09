FAGGIANO, Babacar colpo importante per il Lecce

Il direttore sportivo del Parma, Daniele Faggiano, ha rilasciato un'intervista al Corriere Salentino, nella quale ha parlato anche dell'acquisto del Lecce dell'ex attaccante della Fiorentina ovvero Khouma El Babacar. Queste le sue parole: "La Serie A quest'anno è un campionato molto più competitivo e lo si vede dalle piccole cose come per esempio questa operazione della squadra di Liverani: secondo me si tratta assolutamente di un colpo importante per loro".