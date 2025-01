EX VIOLA, Quarta: "Il ritorno al River? Decisiva una chiamata"

FirenzeViola.it

Dall'Argentina, torna a parlare Lucas Martinez Quarta. L'ex difensore della Fiorentina, attualmente in ritiro col River Plate per preparare la prossima stagione, ha rivelato a Espn alcuni dettagli sul suo ritorno ai Millionarios: "Gallardo mi ha chiamato e io non ho esitato nemmeno, ho preferito non restare nella mia comfort zone in Europa e accettare nuove sfide. E che bello stare a casa tua e tornare al Monumental è qualcosa di incredibile. È un mese che parlo più con Cachete che con mia moglie. Sono molto contento del suo arrivo al club, è un giocatore che ci darà tantissima mentalità".