EX VIOLA, Muriel, addio all'Italia? Tentazione MLS

Luis Muriel saluta la Serie A? La notizia dell'interesse Oltre Oceano sull'attaccante colombiano dell'Atalanta è delle ultime ore. Tuttomercatoweb fa il punto sull'ex viola: Muriel sta riflettendo e deve ancora decidere se accettare o meno l'offerta che è arrivata dall'Orlando City. È vero che c'è un interessamento forte dal club americano per il colombiano e c'è la speranza di potere chiudere in tempi relativamente brevi, anche se la chiusura del mercato statunitense è fissata per il 23 aprile e c'è tempo eventualmente per arrivare a un accordo. Così come è vero che ci sono contatti forti fra le parti per capire la fattibilità dell'operazione: gli agenti stanno intrattenendo alcune conversazioni telefoniche per provare a imbastire l'operazione.

Così ora è Muriel ad avere il pallino, prima di tutti. Prima ancora dell'Atalanta che, a giugno, lo vedrà salutare a parametro zero in ogni caso. Il colombiano però potrebbe salutare anzitempo, lasciando ai nerazzurri anche un ultimo piacevole ricordo, perché potrebbe portare ulteriore fieno in cascina per il bilancio che si chiude al 30 giugno 2024. L'Atalanta non ha intenzione di cederlo senza un "minimo" indennizzo, ma ora dipenderà molto dalla destinazione Major League Soccer, se valutata come succulenta o meno da Muriel, che aveva anche sirene arabe nel corso degli ultimi mesi.