EX VIOLA, Hancko sempre più obiettivo della Juventus

David Hancko è il grande pallino di Cristiano Giuntoli per rinforzare la difesa della Juventus. Lo scrive Tuttomercatoweb.com, che riporta come l'ex viola (con un passato tutt'altro che indimenticabile a Firenze, annata 2018-19 con 5 presenze) sia l'obiettivo principale dei bianconeri. Classe '97, il difensore slovacco oggi pilastro del Feyenoord, Hancko nel 2022 fu pagato dal club di Rotterdam più di otto milioni di euro e oggi ne vale circa 30. O meglio, trenta milioni di euro è la valutazione del club olandese per vendere il calciatore di Prievidza la prossima estate. Non a gennaio.

Per giugno la Juventus ha una corsia preferenziale. Ha già opzionato il calciatore e allora avrà mani più libere per mettere in piedi questo affare. Soprattutto, a fine stagione potrebbe rientrare nella trattativa anche Facundo Gonzalez, classe 2003 ed ex Sampdoria che in estate Giuntoli ha prestato proprio al Feyenoord.