EX VIOLA, De Silvestri: "Segreto del Bologna? Il gruppo"

Ormai bandiera del Bologna, l'ex Fiorentina Lorenzo De Silvestri, difensore e leader degli emiliani, ha parlato a Sky Sport presentando la stagione che verrà e il nuovo gruppo agli ordini del tecnico Vincenzo Italiano: "Il segreto sono i rapporti umani e il codificarli, non fermarsi ai ruoli di giocatore o dirigenti e cercare di andare oltre, capendo le emozioni che posso provare ragazzi così giovani, il percorso che si è fatto. Non solo giocatori da formare, andare all'interno e fare così un upgrade a livello emozionale e umano. L'esempio del Bologna è vivo e nitido, per formazioni che sulla carta partono dietro ma in cui c'è un gruppo che sembra una famiglia e in cui i dipendenti vivono le emozioni dei calciatori e sono contenti di andare al campo, in cui ognuno vive il suo ruolo indipendentemente dai minuti".

Prosegue e conclude De Silvestri: "Si è creato questo tipo di meravigliose sensazioni lo scorso anno, dobbiamo continuare a mantenere la voglia di stare insieme e di sentirsi tutti importanti. Non è facile ma è il nostro obiettivo: da soli si va veloci, ma uniti si va veramente lontano".