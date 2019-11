EX VIOLA, Cuadrado ha rinnovato con la Juventus

Rinnovo in casa Juventus, dove l'ex Fiorentina Juan Guillermo Cuadrado ha firmato un nuovo contratto che lo legherà al club bianconero fino al 2022. Grande felicità da parte sia della Juve, che sul proprio sito web ha definito il colombiano "una gioia per gli occhi dei tifosi bianconeri, ovunque si piazzi in campo", sia per il giocatore che ha detto a JTV: "Sono molto felice e contento di continuare la mia storia con la Juve".