EX VIOLA, Berna passa alla Roc Nation Sports

Federico Bernardeschi, ex giocatore della Fiorentina, oggi alla Juventus, ha deciso di passare all'agenzia di marketing e immagine della Roc Nation Sports, agenzia anche di Witsel, J. Boateng, Lukaku e tanti altri.

Questo il Tweet:

Our global football family continues to grow. Welcome Italy's own and rising midfielder, @fbernardeschi! #RocFam pic.twitter.com/0AdKN32dk4